Julieta Garzi (23) y Pablo Vera (24) esperaban con mucha ilusión el nacimiento de su primer hijo, Noah Martín. Pero el 24 de abril ella comenzó a sentir dolores en la zona de los ovarios y fue al médico. Le dijeron que era normal y la mandaron a su casa, pero descubrió una pequeña pérdida y volvió. En esta segunda consulta la joven contó que la atendió una médica y le “recetó medicamentos y la aplicación de un calmante inyectable”. Sin embargo, ya en su casa no podía caminar del dolor y comenzó a sangrar más.

En la tercera consulta la asistió su ginecóloga y le informó que había comenzado con trabajo de parto. “La ginecóloga me realizó un tacto rompiendo la bolsa. Tuve a mi hijo con parto natural y falleció. Enviaron los restos para realizarle los análisis patológicos y conocer las causas de lo que había pasado. Desde la clínica nunca me dieron explicaciones, y cuando fui a buscar los resultados de los análisis me entregaron el cuerpito en una caja”, explicó la mujer.

Creen que la causa fue el calmante Hioscina que le inyectaron, que contiene Buscapina líquida. “Ese componente está prohibido para embarazos avanzados porque acelera el trabajo de parto”, contó Julieta.

“El cuerpito de mi bebé todavía está guardado en la funeraria porque cuesta $6 mil la cremación y nosotros no contamos con ese dinero”.Julieta Garzi. Perdió un embarazo y denunció una mala atención médica.