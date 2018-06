Embed

El hecho ocurrió ayer en horas de la noche mientras su dueño estaba trabajando. "No sé si me la incendiaron a propósito o qué, pero se me quedó todo", dijo Horacio, el damnificado. Los bomberos, por otro lado, remarcaron que las llamas se intensificaron cuando explotó una garrafa que se encontraba en el interior de la humilde vivienda.

Afortunadamente, no había nadie adentro y los daños sólo fueron materiales.

Para ayudar a la víctima del incendio, vecinos y diferentes medios organizaron una campaña solidaria para juntar un colchón, frazadas, abrigos, calzado número 45, pantalones talle 42/45 y remeras y camperas talle XXL.

Para comunicarse con él o realizar donaciones, comunicarse al (0299) 15723881.

