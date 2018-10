Pedido de aumento del boleto de colectivos abrió una grieta en el Concejo Deliberante

La puja se desató luego de que el CD hiciera público, a través de Lazzaretti, que no se iba a dar ingreso a la propuesta tarifaria y se iba a propiciar una discusión previa con funcionarios de la comuna, propietarios y otros sectores. En este plano, ayer el intendente Aníbal Tortoriello advirtió, en una entrevista con LU19, sobre la posibilidad de un corte del servicio que brinda Pehuenche de no actualizarse su estructura de costos.

La crisis se vio fogoneada igualmente por las declaraciones de uno de los dueños de la empresa, Federico Trasarti, que criticó al Deliberante porque “siempre nos pone piedras”. Agregó: “Perdemos cerca de 1,5 millones por el atraso tarifario, sin tener en cuenta el subsidio”.

Pero quien terminó de poner la situación sobre ascuas fue Linhardo. La edil oficialista sostuvo que Lazzaretti, de su misma bancada y cabeza del Legislativo local, debe incluir la suba del boleto en reunión parlamentaria y luego “convocar a sesión” para darle tratamiento a la iniciativa.

Afirmó que “la responsabilidad” por el ingreso del proyecto al CD recae sobre Lazzaretti y cuestionó, por ello, que la propuesta siga todavía en mesa de entrada. Sostuvo que “por no tocar el tema” se corre el riesgo de dejar a la ciudadanía sin servicio de transporte, por lo que la titular del cuerpo legislativo “roza el incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Enfatizó también que asumir un cargo político por una determinada fuerza implica “el deber de ponerse la camiseta y, si no, hay que irse”. Hasta ayer, no se preveían hasta la próxima semana reuniones de comisiones ni otras actividades de los concejales.

Los taxistas están tranquilos

Una buena para los usuarios del transporte público. Y es que para los taxistas no se ven posibilidades de un incremento de la tarifa hasta entrado el año que viene. Así lo expresó el dirigente de la Asociación Civil de Titulares de Taxis y Afines, Rubén Galván, quien consideró que con los actuales valores se puede seguir posiblemente hasta marzo. Indicó que los primeros tanteos para evaluar una suba podrían darse recién en enero o febrero. Para el referente, el aumento otorgado en septiembre trajo un alivio para los tacheros y no implicó una caída significativa en la cantidad de usuarios. Prácticamente, la cantidad de personas transportadas se ha mantenido sin variantes, aseguró.

