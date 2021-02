"Desde noviembre pasado, mis papás, que son adultos mayores, de 88 y 89 años, están sin teléfono fijo. Me comunique por varias vías. Hice innumerables llamados y reclamos, pero no solucionan nada. Te atienden, te derivan, te pasan con el servicio técnico; y ahí queda todo. No sé cuál es el problema. Las boletas están al día", sostuvo María Cecilia Ramos, la hija de esta pareja de abuelos, que se vio en la necesidad de manifestar públicamente su reclamo, ya que por los canales formales no hay respuesta.