Cipoleña pagó un terreno y se lo entregaron a otra persona

Otin denunció al consorcio 20 de Octubre y aclaró: "Yo pagué un terreno y quiero que me entreguen un terreno, no quiero plata, no quiero anotarme en una cooperativa y de nuevo esperar tantos años".

En 2012, Otin le compró la carpeta a un vecino que había comenzado a pagar el terreno, y siguió abonando cada una de las cuotas. En 2018, los terrenos iban a ser entregados, pero la entrega se fue dilatando en el tiempo. En el interín, quien era su pareja, el papá de su nena, le diagnosticaron insuficiencia renal crónica. Necesitaba un trasplante y la posible donante era su madre, quien reside en San Luis. En consecuencia, Valeria decidió acompañarlo para iniciar un tratamiento.

Ella planteó la situación en el consorcio, en 2018. Dijo que no hubo problemas, que entendieron que era un caso de fuerza mayor, y partió. Aunque, aseveró, nunca dejó de ser residente en Cipolletti. Y siguió pagando las cuotas del terreno.

Pero en noviembre de 2019, desde el consorcio presentaron una nota con todas las altas y las bajas en la Municipalidad, y Otin figuraba como baja. "Cancelé el terreno y después me dejaron afuera. Se aprovecharon de mi situación, y le entregaron el terreno a otra persona", denunció.

Respuesta carta documento.jpg

Advirtió, además, que si el problema era su residencia, ella nunca cambió su domicilio ni dejó de tener familia en Cipolletti. "¿Por qué me permitieron pagar durante el tiempo que acompañé al papá de mi nena? ¿Por qué dejaron que siga pagando hasta cancelar el terreno? ¿Por qué me dijeron que estaba todo en orden y luego me bloquearon el Whatsapp y ya no pude hablar con nadie? De última, me hubiesen permitido vender la carpeta", expresó.

En noviembre de 2009, desde el consorcio la notificaron de forma irregular: con un mensaje de texto. Ni siquiera llegó una carta documento. Luego, una socia le mandó un audio diciéndole que ella tenía el dinero que yo había puesto y que me lo iban a devolver. "Ni me presenté porque todo me pareció sumamente irregular", se quejó.

En febrero de 2020 se enteró que los terrenos habían sido ya entregados gracias al estado que publicó un socio. De otra forma, no hubiese sabido. Yo creo que se re aprovecharon de mi situación. Seguí pagando, hasta vendí un auto para hacerlo, y me dejaron afuera de repente, cuando cancelo el terreno. Es un chiste. No sé quién será la persona que recibió el lote mío, pero ya los entregaron a todos", enfatizó.

Se preguntó por qué la Municipalidad no intervino en el conflicto, por cuanto tiene que verificar si las personas que acceden a un loteo cumplen con los requisitos. "Si yo no cumplí, tendrían que haberme dejado afuera enseguida, no me tendrían que haber dejado pagar. Ni siquiera hubo una notificación fehaciente y formal. Hasta el día de hoy no me llegó nada", cuestionó.

Lamentó la situación, además, porque dijo que siempre estuvieron claras las cosas de entrada. "Nunca fui por izquierda. Conté que el padre de mi hija espera un trasplante, que yo lo estoy acompañando en todo esto, y así me pagaron", cerró.