Paralizan la obra de la Ciudad Judicial por despido de trabajadores

El titular de la Uocra, Juan Garrido, manifestó que los despidos se produjeron sin aviso previo de ningún tipo y sorprendieron a todo el mundo, ya que nadie esperaba que pudiera ocurrir algo así. Los obreros afectados se encontraron, a primera hora del miércoles con que el personal de la portería no los dejaba entrar porque ya no pertenecían a la plantilla de trabajadores.

Apenas enterarse de la situación, Garrido fue hasta la Ciudad Judicial y reclamó la inmediata reincorporación de los cesanteados, lo que no fue aceptado por la parte empresaria. Por ello, el gremio y el conjunto de los operarios del lugar resolvieron paralizar de inmediato las labores por todo el tiempo que sea necesario para conseguir una respuesta favorable.

El dirigente expresó que "la empresa está actuando mal" ya que no se ha invocado motivo alguno para las desvinculaciones. Advirtió que, si no se reincorpora ya a los obreros, no solamente que continuará el cese de actividades sino que no se permitirá el ingreso de contratistas ni de proveedores del emprendimiento ni de nadie más.

Ante versiones de que los despedidos serían personas que no estarían cumpliendo en forma debida con sus labores, fue categórico en cuanto a que no permitirá que se intente ensuciar el desempeño de los afectados porque, a esta altura, tras dos años en sus funciones, ya han demostrado a cabalidad sus aptitudes y su capacidad para las tareas que se llevan adelante.

En tanto, fuentes del Poder Judicial, que impulsa las obras, tomaron distancia de lo que está ocurriendo y se deslindaron responsabilidades. Al efecto, se recordó que la construcción y el trato directo con los trabajadores está a cargo de la unión transitoria de empresas conformada por las empresas Dinale y Pecam.

Se indicó que, en función del avance de la obra, que ronda el 60 por ciento, se ha ingresado en una etapa mucho más técnica. Se refirió con ello a que hoy las labores están focalizadas en la mampostería, perfilería e instalación de redes y servicios y, en consecuencia, se requeriría ahora personal mucho más especializado.

No se descarta, en este contexto, que la desafectación de los operarios pueda tener que ver con la dinámica de las tareas que se van finalizando y con la necesidad de contar con trabajadores con otro tipo de destrezas para la nueva etapa de la obra.

En la Justicia, tampoco se desechó, por informaciones que surgen del predio, que los cesanteados podrían ser personas que ya no estarían haciendo aportes a la obra e, incluso, habrían sido objeto de advertencias en algunas oportunidades por su presunta falta de colaboración en determinados trabajos.

.