Para Weretilneck, no era el momento de tratar la reforma judicial

El senador por Río Negro, Alberto Weretilneck , cuestionó fuertemente el proyecto de la reforma judicial que anoche logró la media sanción en la Cámara Alta. Dijo que no resuelve los problemas de la Justicia . De igual forma, acompañó la iniciativa con su voto a favor.

En su discurso, Weretilneck inició recordando un jueves trágico en la provincia, con 11 personas muertas por coronavirus y dijo que no era el omento de trabajar el tema.

“Si hubiese sido mi decisión la de debatir o no este tema hoy, creo que no lo hubiese hecho. Sinceramente creo que no es la oportunidad de tratar esto. Hoy es momento de estar cerca de la gente”, expresó.

Dijo que es llamativo cómo los temas en este país se tergiversan y llevan al pueblo a toma posiciones por temas que no son tales. “Esta ley no tiene ninguno de los dos extremos que se plantearon. Ni es la ley que garantiza impunida, ni tampoco es la ley que viene a resolver los problemas de la Justicia en la Argentina. Creo que es un acto administrativo con carácter de ley, que cumple con la manda constitucional de dar a la Ciudad de Buenos Aires su justicia, y por otro lado empezar a cumplir muchas deudas con el interior del país. En termino concretos, no es impunidad ni un cambio de paradigma”, indicó.

Weretilneck expresó que en Río Negro con esta nueva ley se incrementará un 60 por ciento la estructura del poder judicial federal en la provincia con tres juzgados penales nuevos en Viedma, Bariloche y Roca, tres defensorías penales, y cuatro fiscalías.

“Desde Juntos Somos Río Negro vamos a votar a favor porque creemos que es un inicio, no es lo que estábamos esperando cuando lo dijo el presidente en diciembre del 2019 y con esto nos quedamos cortos. Queda mucho más por discutir sobre la justicia”, explicó.

El ex gobernador también aprovechó y repudió las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde. “Repudiamos cualquier tipo de declaraciones de esas características. Sería bueno que no vaya tanto a Olivos, porque parece que la Quinta le hace mal”, indicó.