Para Unter, hay escuelas que no están en condiciones

Desde Unter dijeron que el martes se pidió la suspensión en todos aquellos establecimientos que no cuenten con la cantidad de porteros necesarios ni elementos, dado a que no se garantiza la higiene del establecimiento. "El CEM 35 por ejemplo no tuvo clases ayer por este tema. Eso se va evaluando día a día", indicó Oliva.

Esta mañana se reunieron en el Consejo Provincial de Educación los representantes de los gremios docentes, del Personal Auxiliar, autoridades de Educación y de Salud para coordinar el trabajo tendiente sobre todo lo que respecta al coronavirus en la ciudad.

"Necesitamos que se entreguen todos los elementos de higiene solicitado y que se cumpla con la limpieza de los colegios. Hay una falta importante de porteros en toda la ciudad”, reclamó el secretario general de Unter Cipolletti.

Dijo que se está cumpliendo con la entrega de elementos de limpieza como jabón, detergente y lavandina, no así el alcohol en gel solicitado.

El secretario general de UPCN en Cipolletti, Gustavo Esparza, contó a LM Cipolletti que faltan 75 porteros para las escuelas de la ciudad, y poder cumplir como se debe la limpieza de los establecimientos.

“El año pasado hicimos un relevamiento y pedimos la incorporación de 75 trabajadores PSA para los 74 colegios de Cipolletti. Hay muchos compañeros que están con trabajo reducido por enfermedades o discapacidades, y su labor tiene que ser acompañada. Hay que tener en cuenta que hay personal en las escuelas únicamente abocados a la cocina. Las autoridades se comprometieron a incorporar gente”, indicó Esparza.

Actualmente hay 700 porteros abocados al trabajo en las 74 instituciones cipoleñas.

LEÉ MÁS:

Suspenden actividades masivas por el coronavirus

Alerta máxima en Río Negro

Cuarentena obligatoria para quienes viajen

Aumentaron a 19 los casos de coronavirus en Argentina

Buscan evitar que el coronavirus se propague en Río Negro