"Para el ascenso, volver sin público es durísimo"

"Hay ciertas actividades que más van a sufrir la salida de la cuarentena, como el fútbol, el cine, el teatro", sostuvo el mandatario.

En diálogo con Radio Mitre, el jefe de Estado añadió: "El fútbol por ahí sin espectadores y con los derechos (de televisación)... Bah, ahí empiezan a jugar cuestiones económicas que me exceden. Pero sin espectadores poco a poco se puede ir flexibilizando".

En ese sentido, el Presidente aclaró que "con espectadores es imposible" el regreso a la actividad de las distintas categorías, ya que los estadios serían un posible foco de contagio de coronavirus.

"El fútbol para que vuelva, poco a poco pero con espectadores, es imposible. No sé cuándo podrá volver, en mayo es el peor mes porque esperamos el pico”.Alberto Fernández. Presidente de la Nación, sobre el fútbol argentino

Al ser consultado sobre la eventual fecha en que la pelota podría volver a rodar por el césped, Fernández remarcó: "No sé cuándo van a poder volver". "En mayo me parece el peor mes, porque es cuando esperamos el pico" de contagios de COVID-19 en la Argentina, explicó.

En el Club Cipolletti están expectantes a cualquier novedad, pero lo cierto es que las especulaciones son las que están a la orden del día.

7 Son las fechas que restan por disputarse en la primera etapa del torneo Federal A.

Sin embargo, las declaraciones del Presidente generaron preocupación. "Para el ascenso, volver (a la competencia) sin público es durísimo", manifestó Guillermo San Pedro, dirigente albinegro de la subcomisión de fútbol.

"Jugar sin hinchas significa desembolsar $120.000 cada vez que jugás de local. No solo que pagas eso, sino que te perdés de recaudar", explicó el dirigente.

De todas formas, señaló que no hay mayores detalles al respecto y la medida podría estar acompañada de una ayuda económica. "Sería duro para el ascenso, salvo que haya alguna otra medida para que a los clubes les banquen gastos policiales, de árbitros, de seguridad privada", indicó.

El 17 de marzo, luego de que el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, le solicitara a la AFA la suspensión de los partidos de todas las categorías del fútbol argentino, las entidades que rigen el deporte en el país acataron el pedido y se adhirieron al protocolo para evitar la propagación de la pandemia. En ese momento, la solicitud fue que también se cancelaran los entrenamientos hasta el 31 de marzo, pero debido a la extensión de la cuarentena, las actividades deportivas siguen sin realizarse.

San Pedro: “Reina una gran incertidumbre”

En las últimas horas se difundió una posible solución para resolver la temporada en primera división. Se habla de que no habrá descensos, pero sí ascensos. De todas formas, el mismo presidente de la AFA, Claudio Tapia, dijo que no hay nada concreto, que aún no lo evalúan.

El dirigente de la subcomisión de futbol del Club Cipolletti dio su parecer sobre el asunto, que llenó de especulaciones el desenlace de todas las categorías.

“Como opinión muy personal, siento que hay un montón de medios nacionales que van operando y van largando una información y después dicen que no y después largan otra, como para ir viendo qué puede pasar. Pero creo que reina una gran incertidumbre, y esta vez ni siquiera los que deciden saben qué es lo que va a pasar”, dijo San Pedro.

Tapia: "Prioridad es la salud, no las definiciones"

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), manifestó ayer que para la entidad es prioritaria la salud ante la pandemia de coronavirus y no la definición de los torneos.

"La prioridad es la salud, no cómo se definen los torneos. No hablamos ni pensamos todavía en cómo se van a definir los torneos. Porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia. No hay fechas ciertas de nada. Vamos a seguir las recomendaciones oficiales antes de tomar cualquier decisión", expresó Chiqui Tapia en declaraciones al diario deportivo Olé.

Hace tres semanas que el fútbol argentino está parado y parece improbable que se reanude en el corto plazo.

Incluso el presidente Alberto Fernández señaló ayer por la mañana que el fútbol es, seguramente, una de las actividades que más va a sufrir la salida de la cuarentena y que es muy difícil que se retome en mayo, aunque señaló que "por ahí sin espectadores se puede ir retomando. Con gente es imposible, pero lo veo muy difícil".

Dijo que no hay plan B

Tapia se refirió a los rumores que surgen diariamente sobre diferentes formatos para terminar la temporada que está en curso, y definir los ascensos y los descensos al señalar que le "sorprende un poco lo que está saliendo".

"Para nosotros hoy está primero la salud. Segundo, la economía de los clubes. El fútbol hoy está bastante lejos. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se va a terminar esto", afirmó el mandamás del fútbol argentino.

Y apuntó: "Hay que esperar, hay que esperar... Repito, hoy la prioridad es la salud, no el fútbol o cómo se van a definir los campeonatos".