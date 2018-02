Cinco nuevos casos de perros envenenados encendieron la alarma entre los vecinos de la ciudad. Si bien todos presentaron los mismos síntomas, llama la atención que habían estado en plazas de diferentes barrios de la ciudad.

Las plazas señalas son la del barrio Del Trabajo, Santa Clara, 1200 viviendas, Santa Rosa y nuevamente la del 12 de Septiembre.

En diálogo con LM Cipolletti, el reconocido veterinario Delfo Rubén González, más conocido como Fito, afirmó que los animales murieron de la misma forma: envenenados.

"Los perros que llegaron al consultorio presentaban síntomas de envenenamiento, de algún fosforado mezclado con otra cosa. Es un producto muy especial. Algunos murieron acá en la camilla y otros en sus domicilios", relató.

Añadió que le parece preocupante porque es un proceso bastante peligroso. "En todas esas plazas además de perros hay niños jugando, que todo se lo llevan a la boca. Incluso una nena olfateó un producto y se llegó a descompensar. Esto es serió, y el Municipio tiene la responsabilidad de realizar algún control", comentó.

Dijo que ya no se trata de casos aislados, si no de un problema generalizado. "Llama la atención que son en barrios diferentes, y siempre en espacios verdes. Lo único que podemos recomendar es que no saquen los perros a las plazas por un tiempo, y si salen los lleven a upa", explicó.

LEÉ MÁS

Temen más ataques con veneno para perros

No podrán sacar a sus perros a la calle durante un mes

12 de Septiembre: envenenan perros, gatos y pájaros