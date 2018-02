No podrán sacar a sus perros a la calle durante un mes

Ayer, un empleado del área de Zoonosis y Vectores de la comuna visitó el barrio y habló casa por casa con los vecinos para pedirles que, por un mes completo, no saquen a la calle a sus mascotas ni las manden a la plaza y que, incluso, tengan cuidado ante la posibilidad de que algún desconocido pueda arrojar comida envenenada en los patios y jardines.

“Ahora hay un gran pánico. La gente está muy en alerta. Un empleado de Zoonosis nos pidió que no saquemos por un mes los perros a la calle y que limpiemos bien las veredas”, dijo Victoria Lis Marino, vecina del barrio 12 de Septiembre.

Las palabras tuvieron el efecto de una bomba de estruendo entre la atónita gente y profundizaron el miedo existente que ya se ha convertido plenamente en pánico.

El empleado les dijo que la mortandad de mascotas, teros y otras aves podía deberse al uso de carne con un veneno que sería potente y que tuvieran mucha precaución.

La vecina y proteccionista Victoria Lis Marino manifestó que el representante de Zoonosis les contó también que el martes se había dado un nuevo caso de intoxicación de un perro, que sufrió convulsiones pero que pudo ser atendido y, por fortuna, salvado.

“Hemos inspeccionado la plaza y no encontramos nada extraño. Ayer, intensificamos el riego y lo haremos por algunos días más. Si hay algún tóxico, ayudará a lavarlo”, dijo Guillermo Fernández, secretario de Servicios Públicos.

El hecho, aunque con un final feliz, igual pegó con dureza en la ya muy conmovida conciencia de los vecinos. A tal punto que ahora muchos optan por sacar en brazos a sus perros y subirlos en auto para llevarlos a pasear a otros sectores de Cipolletti más amigables.

Ayer, consultada la responsable de Zoonosis, Valeria Arreguy, confirmó que se alertó a los vecinos para que no saquen sus mascotas al menos por un mes y no descartó, por su conocimiento de uno de los casos, que el veneno pueda ser un órgano fosforado, aunque no lo puede asegurar.

Guillermo Fernández, titular de la cartera, negó que últimamente se haya fumigado la plaza, por lo que desestimó que el uso de los químicos para esas tareas pudiera haber sido la fuente de los envenenamientos. De todos modos, y por si alguien arrojó productos tóxicos, ordenó intensificar el riego para lavar la tierra y el pasto. Esto se repetirá hoy y algunos días más.