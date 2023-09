Periodista acusado de corrupción de menores: "La voy a violar para vos"

Guazzora ya tiene una condena anterior, a tres años de prisión en suspenso, por “coacción reiterada” contra la ex diputada tucumana por el Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba , con quien había mantenido una relación sentimental.

En un momento, esa condena fue modificada a cinco años de cumplimiento efectivo, pero la Cámara Federal de Casación la corrigió y la redujo a tres en suspenso.

La condicionalidad de esa condena está sujeta a la fijación de residencia, someterse a un patronato, abstenerse de mantener todo tipo de contacto con Stella Maris Córdoba y realizar un curso sobre perspectiva de género. La comisión de un nuevo delito automáticamente hace cesar la condicionalidad.

En este nuevo expediente, el también ex precandidato a diputado provincial (Principios y Valores) está técnicamente en calidad de “rebelde” y su situación hoy es la de un prófugo. “No está a derecho”, confirmaron fuentes judiciales.

Esa situación entorpece la eventual concesión de una excarcelación durante el proceso hasta que se realice el juicio oral por el delito imputado. El abogado que asiste a Guazzora es Adrián Albor.

Los aberrantes mensajes

En las últimas horas se dieron a conocer una serie de mensajes que fueron aportados a la causa en contra del periodista, los cuales fueron clave para que se pida su captura por corrupción de menores.

La Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT) fue desde donde se lo denunció y quienes presentaron las capturas de pantalla de conversaciones que Guazzora mantenía con una mujer de 44 años.

Los mensajes fueron publicados por el portal Infobae. En ellos, el periodista cuenta su intención de pagarle a la otra implicada a cambio de tener relaciones sexuales con su hija, menor de edad.

El ahora prófugo envió fuertes mensajes de alto contenido sexual: "La voy a violar para vos", le dice a la madre de la víctima. “Me la hubieras dejado c... cuando tenía 8 añitos”, agrega. Luego le ofrece: “¿Si le muestro la platita se entrega? 50 mil a cada una, 100 mil querés?”.

También ella le recrimina: “Eze, no me vas a dejar de garpe, me diste tu palabra”. “Nunca te fallé, ¿ok?”, responde él.