Máxima tensión: atacaron a la comitiva de Javier Milei en Lomas de Zamora

Hubo golpes, corridas e insultos en medio de la caravana. Hubo que evacuar de urgencia al Presidente y todos los miembros.

El presidente Javier Milei y distintos miembros de la comitiva presidencial debieron ser evacuados en un operativo de emergencia en Lomas de Zamora , donde participaba de un acto de campaña en vistas a las elecciones del próximo 7 de septiembre en Buenos Aires.

"Un grupo de violentos empañó este acto. La violencia irrumpió la caravana. La violencia siempre aparece cuando no hay argumentos", sostuvo el diputado nacional José Luis Espert en declaraciones a TN.

Espert culpó al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, por el ataque que recibió la caravana que trasladaba al presidente Javier Milei y lo acusó de ser un “maldito kirchnerista”.

“No tengo pruebas, pero tampoco dudas, que el impresentable de Otermín estuvo detrás de esto. Es un maldito kirchnerista”, criticó Espert.

Tras el momento de tensión, el propio Presidente envió un mensaje por redes. "En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS".

El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

La caravana que trasladaba al presidente Javier Milei tuvo que ser evacuada en Lomas de Zamora, después de una serie de incidentes y enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, entre otros referentes del oficialismo.

En efecto, tras la evacuación del Presidente y el círculo más íntimo de funcionarios, Espert abandonó la zona trasladado en una motocicleta.

Los libertarios denunciaron ataques a piedras por parte de manifestantes identificados con el peronismo y la izquierda, en medio de acusaciones a la caravana oficial por el escándalo de las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El Presidente había sido recibido con pancartas que hacían referencia al caso como “La coima de tu hermana”.

La caravana había iniciado después de las 14 en Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad bonaerense de Temperley, y tenía previsto extenderse hasta la calle Portela.

Sobre el tema, el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en redes sociales que "militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación".

Indicó en el posteo que "no hay heridos". Y agregó que "lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más".