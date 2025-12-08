La fortuna espera: Telekino quedó vacante y el próximo pozo supera la barrera de los 330 millones
El sorteo 2.405 del Telekino de este domingo 7 de diciembre volvió a dejar la máxima categoría vacante, elevando el pozo principal a una cifra monumental.
El sorteo 2.405 del Telekino se llevó a cabo este domingo 7 de diciembre en Argentina, y el pozo principal volvió a quedar vacante, superando los $330 millones de pesos para la próxima jugada.
Miles de apostadores en el país esperan ansiosos controlar sus cartones, ya que hubo premios importantes en las categorías de aciertos menores.
Te puede interesar...
A continuación, te mostramos los resultados completos del sorteo del 7 de diciembre y todos los ganadores de la jornada:
Números Ganadores del Telekino (Sorteo 2.405)
Estos fueron los 15 números extraídos del bolillero:
05 - 10 - 13 - 24 - 15 - 18 - 25 - 02 - 03 - 14 - 06 - 12 - 11 - 07 - 08
|Aciertos
|Ganadores
|Importe (c/u)
|15 aciertos
|Vacante
|Más de $ 330 millones
|14 aciertos
|12
|$ 843.676
|13 aciertos
|12728
|$ 41.977
|12 aciertos
|8.357
|$ 12.540
Resultados del Rekino y Ganadores Extra
En la modalidad del Rekino, que garantiza un pozo extra, también se conocieron los números ganadores. Este sorteo reparte siempre el pozo si o si, ya sea entre los 15 o los 14 aciertos.
Números ganadores del Rekino:
22 - 01 - 10 - 23 - 16 - 07 - 24 - 05 - 03 - 12 - 04 - 15 - 20 - 17 - 08
-
Hubo 22 ganadores que se repartieron el pozo, llevándose $ 170.439 cada uno.
Además de los pozos de Telekino y Rekino, se sortean semanalmente premios extra como autos, electrodomésticos o viajes. En esta modalidad solo participan los cartones vendidos y siempre hay ganadores, gracias a un sorteo que se realiza con el número de cartón (ubicado en la parte izquierda).
¿Cómo se Juega?
Cada cartón de Telekino tiene 15 números impresos al azar, elegidos de un total de 25 (del 01 al 25). Si se logran las 15 coincidencias con las bolillas sorteadas, se obtiene el pozo máximo. También hay premios para quienes acierten 14, 13, 12 y 11 números. El cartón tiene un costo de $ 100.
Leé más
Comodoro Rivadavia: se desplomó el cielorraso de un edificio y 4 departamentos quedaron tapados por escombros
Seis aviones de combate F-16 sobrevolaron el Obelisco y la Casa Rosada en una exhibición aérea
Edith Hermida rompió el silencio tras la salida de Beto Casella de "Bendita": "Estoy triste"
-
TAGS
- Telekino
- juegos de azar
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario