Juan Grabois: "El peso está muerto y todavía no hicimos el duelo"

En ese sentido, remató expresando su posición frente al peso argentino y dijo que, “esto tiene que ver con que el peso está muerto y todavía no hicimos el duelo . Tenemos que cambiar la denominación, hay que cambiar la moneda. Nosotros tenemos un planteo que es la unificación monetaria con Brasil, con esta moneda no vamos para ningún lado”.

Con un tono más filoso, luego se refirió a su oponente Sergio Massa de forma crítica y reflexionó sobre el recorrido político del titular del Palacio de la Hacienda. “La conciencia individual de Massa es bastante indescifrable y sinuosa”, dijo y continuó: Yo realmente no lo conozco, cuál es Massa, el de la UCDE, el antikirchnerista, el que indignamente le pide a La Cámpora y a Cristina que lo levanten a upa por si se le van dos o tres puntos para mí: es indigno”.

En ese contexto, en el programa Odisea Argentina de Carlos Pagni, Grabois cuestionó la gestión que el ministro de Economía lleva adelante con el FMI, sin mencionarlo. “Algunos se ponen un traje, una corbata, se van a Estados Unidos y piensan que eso es una negociación. Vos ves tipos que nunca negociaron nada, que nunca estuvieron bajo presión o en una situación donde a un compañero que se le va la vida”, consideró.

juan Grabois programa Carlos Pagni El precandidato a presidente fue invitado al programa Odisea Argentina de Carlos Pagni.

Posteriormente profundizó su posición acerca de la manera en que Massa maneja la negociación con el organismo multilateral. “Te puedo asegurar que si mandás a un puestero del Mercado Central a negociar con el FMI te trae algo mejor que lo que hace esta gente”, lanzó.

La interna con Massa

Al ser consultado por los motivos que lo condujeron a compartir un espacio político con el ministro de Economía dijo: “Es el hombre y su circunstancia” y agregó que “Massa sería otra persona en otra coalición. Yo podría ir a una interna con cualquier persona, pero está en Unión por la Patria”.

El dirigente social justificó la pelea interna con Massa y su candidatura en las PASO: “Nuestro rival interno representa a un grupo político y empresarial muy poderoso con conexiones en el exterior que a nosotros no nos interesa tener. No se entiende como el campo nacional, popular y latinoamericanistas tiene de candidato a Massa. Es difícil de aceptar porque no es Wado de Pedro el candidato”.

De todas formas aseguró: “En toda coalición el que gana, gana y el que pierde acompaña, porque del otro lado hay cosas filosóficas que atentan contra el principio básico del humanismo que es plantear la negación del otro”.

Cuando Carlos Pagni le consultó qué haría con los movimientos sociales en caso de llegar a ser presidente, Grabois expresó: “Los mal llamados planes sociales son un complemento de ingreso a una actividad laboral. Mientras esos cupos sean limitados, siempre va a haber una barrera de ingreso. Hay alguien que decide si lo tengo que cobrar o no. Si vos le sacás el poder de otorgarlos se termina la disputa por los cupos, que es lo que genera los piquetes”.

Frente a esa respuesta, el periodista le marcó la coincidencia de posición con el pre candidato de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta pero Grabois se quiso despegar afirmando que “el es un mentiroso porque dice que va a sacar los planes sociales pero mientras tanto los alimenta a través de su rol como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires” y remató: “Tenemos que ampliar y universalizar la ayuda social para que lo reciba aquel que lo necesite y se terminan los piquetes”.

Finalmente, el precandidato a presidente cerró su participación en el ciclo televisivo invitando a Javier Milei a un debate público. “Imagino que no va a ser tan cobarde como Larreta, Bullrich o como Luis Majul, que me putean y después no se animan a discutir conmigo”, cerró.