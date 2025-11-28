Fuertes tormentas con vientos de 80 km/h y temperaturas de hasta 40°C: la alerta del SMN

En las últimas horas el SMN emitió varias alertas. Las intensas lluvias estarán acompañadas por granizo y actividad eléctrica.

Se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

En los últimos días de noviembre, la inestabilidad climática sigue siendo una constante en casi todo el país. En las últimas horas se advirtió sobre la continuidad de una ola de calor en varias provincias, además de intensas tormentas con lluvias, viento y granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por condiciones adversas en distintas regiones del país durante este viernes 28 de noviembre. Es así que emitió una serie de alertas amarillas.

Según publicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, rige por estas horas una alerta amarilla por intensas tormentas. Se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad que podrían estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos, mientras que la mayor intensidad se anticipa para la noche del viernes y el fin de semana. Además se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros.

La alerta afectará a las provincias de La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro y el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

mapa_alertas (16)

Alerta amarilla por calor extremo: qué provincias estarán afectadas

Por otra lado, el SMN indicó que está vigente otra alerta amarilla por calor extremo y se esperan máximas que alcanzarán los 40°C en la jornada de este viernes.

Se aclaró además que este nivel de alerta tiene efecto leve a moderado en la salud. Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Según se detalló, la ola de calor afectará a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

mapa_temp_extremas (2)

Ante este contexto, el Servicio Meteorológico aconsejó tomar mucha agua durante todo el día, consumir alimentos frescos como frutas y verduras; usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros; protegerse del sol; y prestar atención a lactantes y niños.

Asimismo, emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

¿Qué es un evento de temperaturas extremas?

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.