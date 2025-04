Ex combatientes de Malvinas denunciaron a Milei por "traición a la Patria"

El ex ministro de Seguridad especificó que esta denuncia será a raíz del discurso que brindó Milei en el marco del "Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas" en el día de ayer. Esto es en referencia a sus dichos en el acto conmemorativo por el 2 de Abril, cuando aseguró: "Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros".

Aunque Fernández dijo a Noticias Argentinas que "no participará" de la denuncia si “acompaña el reclamo de los veteranos”.

La Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, hoy denunciara al presidente de la Nacion, Javier Milei, por traición a la Patria.

Esto está fundamentado en el discurso que el primer mandatario brindara en acto del 2 de abril,… — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) April 3, 2025

La Confederación argumentó su acusación en el discurso que dio ayer el Presidente, porque contradice los términos de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional Argentina.

El delito que se le atribuye al libertario es “Traición, Traición con sometimiento, Traición con inducción, Conspiración para traición, Traición contra potencia aliada, Abuso de autoridad y violación a los deberes como funcionario público, Infracción Art. 248 BIS, Incumplimiento de autoridad Art. 249 BIS, Denegación de auxilio, Requerimiento indebido de Fuerza Pública, Abandono del cargo y Nombramientos ilegales”, según publicó el abogado Alejandro Rúa en su cuenta personal de X.

Desde sus redes sociales, Fernández repudió de manera “total” las palabras de Milei, en una fecha “tan emotiva”, para “quienes han sido parte activa de ese momento histórico”.

Javier Milei habló de "autodeterminación" en las Islas Malvinas un 2 de abril

El discurso de Javier Milei por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas dejó una fuerte tensión discursiva: por un lado, el mandatario ratificó el reclamo argentino y prometió "agotar todos los recursos diplomáticos" para recuperar la soberanía, pero por otro, apeló a la teoría británica de la autodeterminación al sostener que los habitantes de las islas deberían "votarnos con los pies" y preferir voluntariamente ser parte de Argentina.

"Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos hacer de Argentina una potencia tal que ellos prefieran ser argentinos", dijo Milei durante el acto oficial en la Plaza San Martín.

Sin embargo, hacia el final del mensaje, expresó: "Queremos volver a insistir en nuestro reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas, reforzando el compromiso de agotar todos los recursos diplomáticos a nuestro alcance para que vuelvan a manos argentinas".

Milei, fanático de Thatcher

A toda esta polémica se suma que Javier Milei es un confeso admirador de Margaret Thatcher, el cerebro británico detrás de la Guerra de Malvinas y sobre todo del hundimiento del crucero Belgrano.

Alguna vez, en plena campaña electoral, aseguró que Thatcher era "brillante" y, en las últimas horas, trascendió una foto del despacho presidencial, en el que el presidente tiene una foto de ella.

"Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill", admitió tiempo atrás.