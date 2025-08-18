Escaparon tres peligrosos presos de una cárcel de Chile: temen que estén en Argentina

Están acusados de asesinatos. Se extremaron los controles en las fronteras y difundieron las imágenes de sus rostros.

Son tres los reclusos que escaparon tras cortar los barrotes de su celda.

Una fuga de presos de alta peligrosidad en una penitenciaría de Chile , puso en alerta a la policía en Argentina, ante la posibilidad de que ingresen al país en su intento por eludir a las autoridades. A raíz de esto, se elevaron los controles para capturarlos.

Son tres los reclusos que escaparon del Complejo Penitenciario de Valparaíso tras cortar los barrotes de su celda, detalló el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez.

Según revelaron, escalaron al cuarto nivel del módulo 105 y utilizaron una cuerda lanzada desde el exterior para lanzarse al estilo canopy y escapar. Tras el hecho, las autoridades chilenas implementaron más de una decena de medidas para reforzar la seguridad en los recintos penitenciarios.

La búsqueda de los tres peligrosos delincuentes

La fuga habría contado con apoyo externo, según las primeras investigaciones, y los presos fueron identificados como:

-Jairo González, condenado a presidio perpetuo por robo con homicidio.

-Claudio Fornes, imputado por el mismo delito.

-Juan González, condenado por el homicidio del cabo de Carabineros David Florido en junio de 2022.

En este sentido, se puso en alerta a las autoridades de Mendoza, ya que advirtieron que podrían haber cruzado hacia la provincia en las últimas horas. A raíz de este posible escape a la Argentina, recibieron los prontuarios delictivos de los tres presidiarios.

Por otro parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que Gendarmería deberá revisar el perímetro de todas las cárceles en un plazo de 24 horas y entregar un informe sobre la distribución de internos en 72 horas, entre otras acciones preventivas.

Este caso generó gran preocupación por la presunta existencia de apoyo externo. Por la precisión y el nivel de coordinación de la fuga, los investigadores sospechan que hubo cómplices fuera del penal. La soga utilizada y la niebla de esa madrugada fueron factores determinantes para el éxito del escape.

Capturaron a un sicario que fue liberado por "accidente" de una cárcel de Chile

Un sicario venezolano de solo 18 años que trabajaba para una organización criminal internacional y estaba preso en Chile fue liberado por un error administrativo de la Justicia trasandina tiempo atrás. Ante la posibilidad de que haya cruzado la cordillera, la provincia de Neuquén había realizado un operativo conjunto con el país vecino por un posible paso del joven por Cardenal Samoré.

En las últimas horas, la Policía Nacional de Colombia confirmó la captura del joven apuntado como el principal sospechoso en el crimen de José Reyes Ossa (43), más conocido como el "Rey de Meiggs". El operativo se llevó adelante en la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander, tras varios días de intensa búsqueda.

En Argentina se había emitido un alerta roja a todas las provincias de la Patagonia que limitaban con el país andino. Fuentes de seguridad señalaron que Mejía Hernández habría sido visto recientemente en la ciudad chilena de Osorno, a poco más de 100 kilómetros de Villa La Angostura. Este dato encendió las alarmas, ya que la cercanía podría facilitar un intento de fuga hacia territorio argentino, especialmente a destinos turísticos como la propia Villa o San Carlos de Bariloche.