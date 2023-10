La candidata de Juntos por el Cambio dio una conferencia de prensa en la que expresó que su acompañamiento al libertario es personal y no del espacio, ratificó su compromiso de combatir al kirchnerismo y manifestó que la mayoría del electorado votó por un cambio.

“La Argentina no puede iniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Sergio Massa (…) Hace 20 años que nos hunden en la decadencia”, dijo y agregó: “Nos encontramos ante el dilema de cambio o de continuidad mafiosa. La mayoría eligió un cambio, nosotros lo representamos y no podemos ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita”.