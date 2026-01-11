Compró helado en una reconocida cadena y su estado generó terror: "Parece un hígado"

Un usuario compartió la imagen de un producto de una de reconocida heladería y despertó una ola de reacciones en redes sociales por su inesperado estado.

Este domingo, una reconocida cadena de helados se convirtió en tendencia luego de que se difundiera la imagen de uno de sus productos, el cual generó rechazo y discusiones entre los usuarios de redes sociales. El aspecto visual del helado , que para muchos es uno de los mejores postres, generó una ola de comentarios y hasta comparaciones con distintos cortes de carne.

Según se conoció, la polémica se dio por la textura y el color del producto, lo que llevó a que distintos usuarios de X (ex Twitter) lleguen a dudar incluso de la veracidad de la fotografía.

Sin embargo, el comprador compartió imágenes en su cuenta personal y apuntó contra la cadena de frío que mantuvo el producto, ironizando con la calidad de la reconocida heladería.

Debate por el helado: "Parece un cacho de hígado"

La estética del helado fue el blanco principal de las críticas. Los usuarios no tardaron en encontrarle parecidos con distintos cortes de carnicería

Comparaciones con carne: "Parece un cacho de hígado eso", opinó la usuaria @divina_manne. Mientras que en otros casos bromearon con que se trataba de otra compra y no helado: "compró seso y se confundió de bolsa".

Con respecto a la higiene, otros usuarios de la red social ironizaron calificándolo como el "primer helado que te provoca Síndrome Urémico Hemolítico".

Mientras que la calidad también fue criticada. Algunas personas sostuvieron que el producto está compuesto por un "40% de hielo triturado y 60% de vaya a saber qué cosa".

El helado y su precio genera fanáticos de la marca

Sin embargo, no todas fueron críticas. Ya que a pesar del debate por este producto, no faltaron quienes salieron en defensa de la cadena para destacar su accesibilidad económica en un momento donde otras marcas

"Este palito bombón de mil pesitos es el mejor helado que existe en el planeta hoy en día", defendió el usuario @frentu1979. Por otra parte, el debate mutó hacia tintes políticos y sociales, con usuarios cuestionando a quienes eligen la marca por su supuesta relación con el financiamiento de campañas presidenciales o hasta por su posicionamiento en el mercado masivo.