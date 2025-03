"Así murió", la impactante foto de Maradona que mostró el fiscal en el juicio

Este martes comenzó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, contra el equipo médico imputado que debía llevar a cabo sus cuidados. La primera jornada se desarrolló ante la presencia de sus hijas y una de sus ex parejas.

En esta primera jornada del juicio, el fiscal Patricio Ferrari exhibió una impactante imagen para demostrar cómo se encontraba el ex futbolista argentino cuando murió, aquel 25 de noviembre del 2020.

“ Así murió Maradona . Quién les venga a decir a ustedes, los jueces, que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les están mintiendo en la cara” , comentó Ferrari ante el tribunal.

En la imagen se puede ver cómo claramente Maradona está en la cama, con el cuerpo totalmente hinchado y con un severo desmejoramiento. Esta foto, según la fiscalía, es una muestra de cómo el ex futbolista se encontraba en un estado de abandono.

La hipótesis que manejan es una ausencia de respuestas ante el agravamiento de su cuadro de salud, lo que lo llevó al trágico final. Para los fiscales, el equipo médico de Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente".

¿Quiénes son los imputados?

Los acusados por la muerte de Maradona son Leopoldo Luque (neurocirujano y médico personal del jugador), Agustina Cosachov (psiquiatra), Ricardo Almirón (enfermero), Nancy Forlini (médica de Swiss Medical), Mariano Perroni (jefe de enfermeros), Carlos Díaz (psicólogo) y Pedro Di Spagna (médico clínico). A su vez, la enfermera Gisella Dahiana Madrid se someterá a juicio por jurados en la segunda parte del año.

El delito que se les imputa a los siete acusados es el de “homicidio con dolo eventual”, y se estiman penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Para seguir en vivo el juicio:

Embed - Causa "Luque y otros". Juicio en la causa Nº 5628. Apertura del debate

Youtuber fue a las Islas Malvinas para dejar la camiseta de Maradona

El colombiano Juan Díaz, creador del canal Planeta Juan, visitó las Islas Malvinas y dejó sentidos obsequios en el Cementerio Darwin, donde se encuentran sepultados los soldados argentinos que murieron en la guerra de 1982: la camiseta que Diego Maradona uso en el Mundial de 1986 y la bandera de Argentina.

Después de más de cuatro décadas, una bandera celeste y blanca volvió a flamear en las islas del archipiélago de América del Sur, esta vez gracias a la mano del hijo de un argentino que se dedica a viajar por el mundo.

Pese a que Juan nació en Colombia y actualmente se encuentra radicado en Canadá, siempre estuvo cerca de la sociedad argentina, dado la confluencia de culturas que corre por sus venas. Desde hace años se dedica a tiempo completo a viajar por el mundo y subir contenido a su canal de Youtube, Planeta Juan, cada país que conoce, a detalle, haciendo un recorrido histórico, cultural y social.

El 2025 lo abrió comenzando un recorrido por la Argentina natal de su padre, para conocer no solo el lado turístico, sino también la contracara, la realidad de los habitantes. Fue en ese momento que decidió también ir a las Islas Malvinas, pero se encontró con el contratiempo de que no podía ir desde ningún aeropuerto nacional. Ante esto, se informó de que el único vuelo desde el continente a las islas salía desde Chile, por lo que no lo dudo, hizo sus maletas y cruzó la cordillera de los Andes.