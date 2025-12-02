AlertAR, el nuevo sistema que avisará en los celulares las emergencias climáticas y búsqueda de personas

El ENACOM y el Ministerio de Seguridad anunciaron la implementación de este sistema. Cómo funcionará.

El objetivo de este sistema es mejorar la prevención y la respuesta ante emergencias mediante avisos automáticos.

El Gobierno nacional anunció, a través de l ministerio de Seguridad, la implementación del nuevo sistema de alerta temprana "AlertAR" , que permitirá enviar mensajes directos a celulares de poblaciones en zonas afectadas por c atástrofes climáticas y otras emergencias.

El anuncio fue realizado desde la Casa Rosada , donde la exministra de Seguridad Patricia Bullrich brindó detalles sobre cómo funcionará esta nueva herramienta, que se implementará a partir de recursos provistos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) .

A través de su cuenta de X, el ministerio detalló que " AlertAR reducirá tiempos de respuest a, ampliará la cobertura y reforzará la prevención ante emergencias, desastres y búsquedas urgentes como Alerta Sofía".

Por primera vez, Argentina contará con AlertAR, un sistema nacional de alerta temprana que enviará avisos inmediatos a todos los teléfonos en una zona de emergencia, sin apps ni registros.



AlertAR reducirá tiempos de respuesta, ampliará la cobertura y reforzará la prevención… pic.twitter.com/OB5wDngNXi — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) December 1, 2025

Cómo funcionará el sistema de emergencia nacional

La inversión en este sistema es parte de una estrategia para modernizar la gestión de emergencias en Argentina. El proyecto incluye una inversión de $12.000 millones que se tomó del Fondo del Servicio Universal (FISU), destinada a montar la infraestructura técnica necesaria para garantizar un alcance verdaderamente nacional.

Esta herramienta funciona sin aplicaciones, utiliza tecnología de difusión masiva y busca mejorar la respuesta ciudadana ante tormentas severas, desastres naturales u otras situaciones críticas.

Según sus datos, el país contará con una tecnología comparable a soluciones adoptadas hace tiempo en Chile para terremotos y en Estados Unidos para huracanes, basada en mecanismos de geolocalización y mensajería automática de alcance masivo.

ALERTAR sistema de emergencia

Este sistema operará mediante tecnología Cell Broadcast, un sistema que permite enviar avisos simultáneos a todos los celulares ubicados en un área georreferenciada, sin importar el modelo del dispositivo ni la compañía telefónica.

Los mensajes aparecen en pantalla en tiempo real, acompañados por sonido y vibración, lo que asegura que el usuario los perciba incluso con el teléfono en silencio.

Alerta Sofia, otra de las alertas que llegarán a tu celular

AlertAR también reforzará las alertas vinculadas a la búsqueda urgente de personas, como el caso del programa denominado Alerta Sofía. Esta iniciativa, que actualmente depende en gran medida de la difusión a través de redes sociales, será adaptada para que los avisos puedan llegar en tiempo real a través del canal de mensajería directa del nuevo sistema.

"Hoy se hace por Facebook pero va a poder ser utilizado el sistema. Consiste en avisarle a la gente qué conducta tiene que tomar. Si salir, buscar refugio, cerrar puertas y ventanas. Es un servicio de mensajería masiva", detalló la ex funcionaria en conferencia de prensa.

alerta sofia

"Hoy tenemos una catástrofe y tenemos que avisar por los medios de comunicación, pero no damos instrucciones claras a la gente y no sabemos a ciencia cierta quiénes son los que pueden tener alguna consecuencia", subrayó la ex ministra, remarcando así la importancia de la iniciativa en el contexto de episodios recientes de desastre en el país.