Padres de Fernández Oro reclaman por la educación de sus hijos

A través de una carta, las familias expresaron que los niños y niñas "culminaron sus estudios primarios de manera exitosa esperando continuar sus estudios secundarios de la misma manera", pero que el deseo "se ve truncado por las medidas tomadas por los funcionarios del Consejo de Educación", a las cuales describieron como "poco claras, tomadas a destiempo, sin evaluar que sea una opción certera".

"Ante reiteradas visitas y llamados telefónicos a la supervisión de Allen, la supervisora Viviana Veñy nos informó que nuestros hijos van a quedar en el colegio N°158 que se va a crear con horario vespertino. Un colegio que no existe, no tiene edificio propio, modalidad, directivos, docentes ni personal de servicio quedando dos semanas para el comienzo del año lectivo", sentenciaron.

A su vez, comentaron que -de acuerdo a las medidas ofrecidas- el establecimiento funcionaría en la Escuela Primaria N°314 que, a su vez, compartiría el espacio con la escuela primaria de adultos y diferentes actividades municipales, "situación que consideramos totalmente inadecuada para el desarrollo de nuestros hijos".

"Además de salir del establecimiento a las 22, hay chicos que no viven en cercanías del establecimiento, siendo de conocimiento público los riesgos a los que están expuestos. Nuestros hijos estarían en contacto con gente ajena a la institución constantemente. Por lo tanto, solicitamos que se incluyan a nuestros hijos dentro del CET 27. Consideramos que niños de 12 y 13 años necesitan comenzar sus estudios en un horario diurno, en un espacio destinado y acondicionada para desarrollarse y continuar las etapas evolutivas", destacaron los padres.

También mencionaron que el horario vespertino "limita la vida social de los niños, la dinámica familiar y se ven imposibilitados a acceder a actividades extraescolares, ya que están pensadas a partir de las 18, que es el horario de salida de la escuela media".

"Entendemos que no es una decisión que se debe tomar a la ligera, por lo que sugerimos soluciones posibles como: crear una sección en el CET 27, crear una sección que funcione en espacios anteriormente utilizados en problemáticas similares, que los 17 estudiantes sean repartidos en los cursos ya existentes, que se creen horarios de taller de 11 a 12.30, que los estudiantes del ciclo superior (6to año) finalicen sus estudios en el turno vespertino, como ya se realiza en otros establecimientos técnicos", concluyeron.

El intendente de Oro ya colabora con los padres

El intendente de Fernández Oro, Mariano Lavín, se refirió a la problemática planteada por los padres y aseguró que -desde su lugar- están haciendo todo lo posible para colaborar y encontrar una solución lo antes posible. En tanto, las familias se mostraron agradecidas por su apoyo.

"No es que los chicos se quedaron sin colegio, sino que el Ministerio plantea que asistan a una escuela que ya está creada, pero en el turno vespertino. Los padres no están de acuerdo con el horario y tienen razón, ya que son alumnos de 12 y 13 años que van a salir a tarde y eso genera temor. Además, en Oro nunca hubo algo así, el nocturno siempre fue para adultos", comentó el mandatario municipal a este medio.

Por su parte, indicó que se reunió el viernes pasado en Viedma con la ministra de Educación de Río Negro y quedaron en buscar alternativas de un espacio física para que empiece a funcionar la nueva Escuela 158 , pero en el turno mañana y tarde. "El sábado también me junté con los padres para transmitirles lo que se habló y ahora estamos buscando alquileres de esas características, que tampoco abundan mucho, como para que comiencen con un edificio que -si bien no sería propio- permitirá que el horario no sea vespertino", agregó.

A su vez, Lavín aseguró que esta alternativa de alquilar otro espacio sería temporal y que ya planteo ante el Ministerio la necesidad de construir un edificio propio para el colegio este año. "Mañana vamos a tener una reunión con la delegada de Educación en Allen y Oro y con Marta Corvalán para avanzar sobre la posibilidad concreta de buscar una alternativa de espacio", concluyó.

