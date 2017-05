Otra disputa por el lote de Alem y Kennedy

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no da el brazo a torcer y con sus abogados busca hacer frente a la ofensiva de la comuna de quedarse con todas las tierras, incluida la que ocupa la estación del tiempo.

Hace unos días, una funcionaria municipal del área de Catastro visitó la repartición y habló con el personal. Su referente, Rodolfo Merlino, manifestó ayer que la representante refirió los propósitos del intendente Aníbal Tortoriello, los que colisionan con el trabajo científico y los objetivos que desarrolla la oficina que monitorea el clima.

“Parece que al intendente Tortoriello no le interesa la Estación Meteorológica. Le he pedido audiencias desde el principio de su gestión. No puede ir contra la labor científica”. Rodolfo Merlino Referente de la Estación Meteorológica local

Las actuales autoridades quieren las cuatro hectáreas totales del sector, lo que obligaría a la estación a mudarse de lugar. El hecho es que el gran predio, que por el norte se extiende hasta Alem y por el sur hasta Yrigoyen, fue ocupado hace mucho tiempo por el SMN en canje por el terreno e instalaciones del actual Parque Rosauer.

La EM está cumpliendo una tarea científica cada vez más sofisticada y hoy cuenta con un equipamiento convencional de medición del tiempo atmosférico y tres automáticos. Además, ya está instalado un magnetómetro, que mide las fuerzas de los campos magnéticos de la Tierra, y está prevista la instalación de equipos para estudiar la radiación solar. Hay otro proyecto para colocar un detector de rayos cósmicos.

Toda esta labor ahora corre peligro y la información acumulada podría perder valor estadístico. Por eso la Organización Meteorológica Mundial prohíbe los traslados de las sedes de la EM.