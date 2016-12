Nunca empezó a funcionar la sede municipal del DVN

El mes próximo se cumplirá un año de la inauguración de la Unidad Municipal del Distrito Vecinal Noreste, que todavía sigue sin ponerse en funciones, pese a los beneficios que les reportaría a los pobladores su actividad.

El edificio se habilitó oficialmente el 21 de diciembre de 2015 con presencia del gobernador Alberto Weretilneck, ya que fue Provincia la que se encargó de su ejecución, que contó con aportes del Estado rionegrino y del Banco Interamericano y Desarrollo.

Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la comuna no ha puesto en funcionamiento las instalaciones, que solamente cuentan hasta el momento con serenos para su custodia. Como la empresa constructora al irse se llevó el alambrado que cerraba el predio, el lugar quedó muy vulnerable a eventuales agresiones vandálicas desde el exterior.

Ayer, el referente vecinal Víctor Alarcón manifestó que tiempo atrás habló con la funcionaria comunal Adriana Gallinger, a cargo del trabajo en la unidad, y le dijo que en unos 30 días se pondrían en marcha las actividades. El plazo está por cumplirse y todavía no hay novedades concretas acerca del momento esperado.

Indicó que el problema de la sede municipal abandonada será uno de los temas que se tratarán hoy en una asamblea del sector, a la que han sido convocados los pobladores de las 206 Viviendas y de las alrededor de ocho cooperativas que ya están afincadas en el Distrito.

“Para nuestra comunidad sería de gran utilidad que se empiece a trabajar en el edificio, porque allí se podrán cumplir muchas gestiones y pagos, y también dispondremos de un espacio donde poder reunirnos”, enfatizó.

Otro de los temas que se abordarán tiene que ver con el mal estado en que se encuentran las calles, en particular Saturnino Franco y la Domingo Savio, ambas estratégicas. Tras las intensas lluvias de hace tres semanas, el Municipio realizó algunas tareas de refacción pero luego no dio señales de existencia. Hoy en día, el calor y el viento han resecado las arterias al punto que se levantan tan densas polvaredas que no dejan ver a los automovilistas, mientras los camiones regadores brillan por su ausencia.

El edificio tiene una superficie cubierta de 530 metros cuadrados y costó casi 20 millones de pesos. En sus instalaciones están previstas múltiples actividades.