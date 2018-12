En el local, no la había visto antes, y si bien la tienda lleva 15 años trabajando en la ciudad, es la primera vez que sus trabajadoras se percatan de un hecho de éstas características. Eso sí, toman todos los recaudos para no ser víctimas. Pero esta vez no pudieron zafar.

“En la situación que estamos, lo único que hacemos es trabajar y dar trabajo, y que venga esta gente a robar, te da una impotencia terrible. No se trata del pantalón, es la actitud lo que da bronca”, comentó el personal.

Ya desde hace un tiempo, los comerciantes se organizan por chat, donde comparten información para identificar a los delincuentes, y recurren a distintos medios de comunicación como forma de denuncia. En cualquier caso, la idea es que las personas que ingresan a robar a los comercios no embromen a más nadie.

El personal de Básicos Limón solicitó a la comunidad información si llega a reconocer a la protagonista del video. En tanto, desde la Cámara de Industria y Comercio se informó que, una vez que esta mujer y los autores de otros robos y hurtos sean identificados, accionarán contra ellos en la Fiscalía, más allá del escrache que hacen y continuarán haciendo por todos los medios.