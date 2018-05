No quieren que desalojen al cuidador de la perrera

La petición, realizada el domingo por una vecina cipoleña en la reconocida página Change.org, pide consideración por parte del Municipio para no expulsar a Miguel Ángel Parada, el ex sereno del refugio canino de la Isla Jordán. Hace dos semanas recibió una carta documento en la que se lo intima a dejar el lugar en un plazo no mayor a 15 días.

Por su parte, Diego Rebossio, director de Fiscalización del Municipio, precisó que el jubilado vive hace años en el lugar sin permiso, en una situación totalmente antihigiénica, precaria y preocupante, de la cual no quiere salir.

“Durante todo el año pasado lo intimamos y le dimos distintas posibilidades para que abandone el tráiler que tomó como vivienda. Se le ofreció trasladarle el tráiler, conseguirle un lugar de acogida, se lo contactó con Seguridad Social. Pero él no se quiere mudar de ahí. Y si sigue ahí, somos cómplices y responsables por él”, señaló el funcionario.

Además, Rebossio agregó que el señor tiene una jubilación que le alcanza para vivir, pero que no se retira por la relación sentimental con sus animales. Igualmente, al notar la preocupación de los vecinos, afirmó que le ofrecerán pagarle un lugar para vivir por unos meses cuando se proceda el desalojo.

“Hace años se le puso un tráiler para que pase ahí sus jornadas de trabajo, pero se fue quedando cada vez más hasta que lo hizo su vivienda. Pero nunca tuvo autorización”. Diego Rebossio. Secretario de Fiscalización de la Municipalidad

Respaldan a Parada

“Vivió en condiciones inhumanas cumpliendo sus tareas y hoy quieren desalojarlo. El señor no tiene dónde ir ni una vida fuera del predio. Desarrolló su trabajo y dedicó su vida los 365 días del año en el lugar”, explicó la vecina que armó la petición sobre la situación del trabajador. Vecinos y entidades proteccionistas destacaron la labor de Parada y sostienen que el desalojo de un señor de edad avanzada es algo que no se le puede permitir al gobierno local.

En la balanza juegan la separación de muchos de los perros a los que considera suyos y una situación habitacional que es un peligro para su salud.

Destacan obras en la guardería canina

La guardería canina de la Isla Jordán atraviesa un momento de sobrepoblación (se estima que viven cerca de 450 perros) y requieren la constante ayuda de voluntarios para poder realizar todas las tareas. Sin embargo, desde el Municipio destacaron que si bien aún queda mucho por hacer, en el último año y medio comenzaron con un gran proceso de remodelación. Destacaron el cerramiento total del predio, algo que se realizó con un alambrado olímpico perimetral, como uno de los proyectos completados.