No puede pagar el alquiler y vive en una carpa con sus dos pequeños hijos

Sin embargo, el propietario vendió el inmueble en noviembre porque necesitaba la plata y le pidió al nuevo dueño que respetara lo acordado, pero eso no pasó. "Me dijo que no iban a alquilarme porque querían renovar todo y me pidió la llave para el 6 de enero. Le comenté que no estaba trabajando y me dijo que no era su problema", expresó.

Ante la desesperante situación, Lorena acudió a su padre, quien vive en una precaria vivienda en Costa Norte junto a su esposa e hijo. "Me dijo que me fuera con él porque no puedo alquilar. Él está haciendo algo de material, me lo prestó y ahí salió el tema de la carpa. También pusimos un nylon de techo. Con la lluvia de ayer nos tuvimos que acomodar porque se mojó todo", relató.

También contó que su papá vive una vivienda precaria lindante en la que no hay más lugar y que la ayudó con todo lo que pudo para que no se quedara sin un techo. "Era chofer de larga distancia y después se quedó acá, tampoco quiso volver a Buenos Aires", detalló.

Asistencia

Por su parte, Lorena comentó que el lunes fue contactada por Rodrigo Buteler, el ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro. "Me dijo que me iban a llamar de Desarrollo Social y así fue, pero estamos teniendo problemas con el certificado del terreno. Él me dijo que se iba a ocupar de ver qué es lo que estaba pasando", remarcó.

En cuanto a la Municipalidad de Cipolletti, afirmó que recibió una llamada y que la derivaron al Centro Comunitario, pero que allí le dijeron que estaban de guardia y no podían hacer nada por ella hasta febrero, ni con un módulo de alimento. "En noviembre, cuando me enteré que tenía que irme, también me había acercado para saber qué podía hacer y me dijeron que nada", aseguró.

Cabe destacar que con Lorena también se han comunicado muchos vecinos y vecinas, quienes le ofrecieron su ayuda. Una chica le dio 5 mil pesos para que pudiera comprar lo que pudiera para sus hijos. Quienes deseen contactarse con ella, pueden hacerlo a través del número de celular 2995373486.