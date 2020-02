No aceptan que se postergue el nuevo plan de pavimentación

Ayer, Horacio Pierucci afirmó que Melo no puede argumentar que no se dispone de fondos ni tampoco mencionar las circunstancias que atraviesa la economía nacional. Expresó que, pese a estar en las antípodas ideológicas del ex intendente Aníbal Tortoriello, no se puede dejar de mencionar que efectuó varias obras de pavimentación en 2018 y 2019, que fueron "años muy malos para el país".

Por tal motivo, requerirá al gobierno que encabeza Claudio Di Tella que se aporten las razones concretas que llevan a diferir para el segundo semestre la ejecución de más asfalto.

