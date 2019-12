Borracho derrapó con su moto, chocó a un auto estacionado y cayó al asfalto

Aunque la Nochebuena fue bastante benevolente con todo el personal que trabaja sin descanso para hacer prevención en las calles y velar por la seguridad, ya no que no se registraron hechos violentos, de gravedad, los agentes tampoco no se podían salvar de todo, y entre numerosos ingresos al hospital local por el consumo excesivo de alcohol, también se registró un accidente de tránsito, cuyo conductor debió recibir asistencia médica por las lesiones que sufrió.