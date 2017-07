Niegan reducción de firmas de la iniciativa popular

En el Deliberante afirman que no llegaron a 6000 las firmas que entregaron quienes rechazan la suba para Pehuenche.

La concejal Lazzaretti dijo que no han recibido 1500 firmas extra.

n el Concejo Deliberante están muy enojados con quienes han llevado la campaña de recolección de firmas contra el tarifazo en el transporte colectivo urbano. Marisa Lazzaretti, titular del cuerpo legislativo, fue categórica al afirmar que lo único que se recibió fueron 3469 firmas, de las que, en una primera observación, una porción no resultaría válida porque pertenecen a vecinos de Neuquén o a personas que solamente firman y no aclaran el nombre o, al revés, que ponen el nombre y no firman.