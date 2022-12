Neuquén: con diez cortes, siguen el caos y los reclamos en la provincia

Por otro lado, el Movimiento Evita se movilizará a partir de las 9 en la ruta 22, a la altura del mayorista Vital.

Se espera que a partir de las 9 las organizaciones sociales también realicen un corte en el Dique Ballester y en San Patricio del Chañar.

En tanto, el reclamo se extenderá en otras localidades de la provincia como San Martín de los Andes -donde se movilizarán por la Avenida San Martín; Cutral Co y Zapala, con cortes sobre la Ruta 22.

corte autovia norte Sebastián Fariña Petersen

Todos los reclamos tienen como objetivo apuntar contra el Gobierno Nacional por la decisión de depurar el padrón del programa Potenciar Trabajo, además del pago en tiempo y forma de este subsidio y una suerte de aguinaldo para los beneficiarios.

"Les hacemos una propuesta: si quieren depurar ¿por qué no empiezan por los evasores y los millonarios? ¿por qué no se auditan los barrios privados? ¿por qué no se pone la lupa sobre contratistas? También pueden “auditar” a jueces o al menos intentar que paguen ganancias o podrían “auditar” gastos de los diputados. Pero en cambio, eso no pasa y nos auditan a nosotrxs: o sea ¿el sogazo es siempre para lxs de abajo?"", reclamaron algunas organizaciones en un comunicado.