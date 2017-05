Municipales en pie de guerra ya preparan medidas de fuerza

Ayer, dos delegados del gremio y el abogado que los representa, Juan Huenumilla, mantuvieron una reunión con la coordinadora municipal Gabriela Zurita. Pero no hubo avances sustanciales y, aunque Meza admitió que el diálogo no está agotado, sostuvo: “Ya no me quiero juntar por juntarme. Quiero definiciones”.

Advirtió que el Municipio no quiere incorporar a los cinco trabajadores despedidos, pero tampoco ofrece un justificativo ni les garantiza su derecho de defensa. Tres de ellos pertenecían al sector de Servicios Públicos, uno era empleado de Cultura y el restante trabajaba en el área de Arquitectura. El caso más grave lo encarna una mujer de 57 años que hace tres meses está en situación de calle.

Desde el gremio insistirán en la reincorporación de estos empleados, en la entrega de ropa en el corralón municipal y en el pase a planta permanente, entro otros varios reclamos.

Meza consideró que los despidos fueron arbitrarios, ya que el mecanismo que se sigue en estos casos no se aplicó. “Como mínimo, estos compañeros deberían poder defenderse”, dijo, y más adelante completó la idea: “Para juzgar a Meza está la Junta Disciplinaria, pero para juzgar a los compañeros, no”.

Más allá de las medidas de fuerza que encaren en reclamo de la incorporación de estos trabajadores y otras demandas, la semana próxima volverían a reunirse para avanzar con el pase a planta de otra tanda de empleados. En tanto, también esperan definiciones en torno a la cantidad de denuncias que dicen haber presentado por maltrato laboral.

Meza denunció “persecución”

La suspensión por 30 días sin goce de haberes que recayó sobre Omar Meza todavía no ha sido publicada en el Boletín Oficial, por lo que por ahora no está vigente. No obstante, el dirigente gremial advirtió que, entre tantos sumarios, la Junta Disciplinaria le dio celeridad al trámite que se inició en su contra -por haber golpeado a un capataz a principios de 2015-, lo que fue interpretado como “una clara persecución para disciplinar al dirigente”. En ese sentido, Meza agregó: “Quieren que me quede quieto, que no reclame más nada”.