More Rial denunció al padre de su hijo por violencia de género

Este viernes, la hija de Jorge fue más allá y contó que denunció a su ex por violencia de género y que tiene un botón antipánico. "Se me rompió mi familia, me quedé sola con un bebé de tres meses", contó entre lágrimas la joven en Involucrados, el programa que conduce Mariano Iúdica en la pantalla de América. "Hubo violencia desde que nació Fran. Cuando tenga todos los papeles voy a poder hablar bien. La denuncia está hecha, la hice ayer. Lo pude hablar con una de mis mejores amigas el mismo día que pasó", confesó en vivo.