"Hay gente que está hablando de más, porque se olvida del pasado que tiene adentro de APTRA, por ejemplo, el conductor de Intrusos. Porque nadie sabe que él fue miembro de APTRA y se fue, y eso no se lo olvidó nunca más. No se puede olvidar de APTRA ni de mí”, lanzó Ventura visiblemente molesto.

"Se quejan y me reclaman porque Marina Calabró no estuvo nominada por su labor en Intrusos, pero sí por El diario de Mariana y se olvidaron de lo más importante. ¿Cuántos meses estuvo en el aire el conductor de Intrusos? ¿Por qué nadie dice que Moria también fue conductora de Intrusos? ¿Sabés por qué? Porque le tienen miedo al conductor de Intrusos. Miedo. Yo no le tengo miedo, es más, yo lo quiero”, agregó el periodista dirigiéndose a Rial.

Minutos más tarde, llegó la respuesta de Rial: “Para mí es un show esto, yo me divierto con APTRA. Del otro lado lo toman como algo personal, se enojan y se envenenan. Muchachos, si no se saben divertir, dedíquense a otra cosa. Esto les queda grande, por eso ninguno llegó a nada. Todos se quedaron en la mediocridad de ser invitados a programas”, arrancó el chimentero.

Ya sin demasiado sentido del humor, Jorge apuntó contra la dirigencia de América, por haber permitido que hablaran de esa manera de él. “Ahora, que desde tu propio canal te agiten esto, no te dan muchas ganas de estar en un lugar hostil. Te dan muchas más ganas de quedarte en tu casa. ¿Para qué voy a ir a un lugar en el que te maltratan, hablan mal de vos? Hay lugares en los que me tratan mejor que acá”, siguió Jorge, reflotando la posibilidad de renunciar a la conducción de su programa.

Por último, esto parece tirar por la borda la idea de Liliana Parodi, de reunir en la temporada 20 de Intrusos a Rial y Ventura. ¿Qué pasará?

