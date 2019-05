“Creí que no me iba a dar bola y me respondió. En algún momento de la conversación le pongo ‘se ve que tuviste algún problema amoroso’ y le empecé a tirar toda una teoría sobre la liana (de como un hombre suelta a una mujer cuando tiene a otra) y le gustó”, explicó el chimentero sobre su primera conversación con la nutricionista y agregó: “En un momento le pedí su teléfono así hablábamos en otro lugar y me dice ‘si lo querés, lo tenés que conseguir”.

Rial detalló que para conseguirlo le escribió a un famoso productor durante esa misma madrugada, y al otro día, se comunicó con Romina a través de otra red de mensajería.

Sobre su primera salida, el conductor señaló que se dio en un local de una conocida cadena de cafetería, adentro de un gimnasio. “Cuando la veo entrar, me sonríe. Ella pidió budín y yo café. Estaba nerviosa. Yo no dejaba de mirarla a los ojos y me di cuenta que venía bien la onda cuando me comió todo el budín” relató el periodista, para luego darle otros consejos a Furriel: “Si la mujer deja la cartera en su falda, está por salir corriendo y si está de frente y te apunta con las piernas algo quiere decir”, finalizó.

