Minor apuesta a continuidad en seguridad

En ese sentido, explicó que el cambio de denominación de ministerio a secretaría de Estado no modifica las funciones principales del organismo: "Es una secretaría de Estado con rango de ministerio, solo no podré refrendar decretos, lo cual se hará a través del Ministerio de Gobierno. En cuanto a la estructura presupuestaria, el organigrama, las misiones y funciones no cambia absolutamente nada. Por eso la gobernadora tomó la decisión de poder optar por esta modificación, que tuvo su paso por la Legislatura, aprobada por unanimidad. El cambio solo se debe a que no cumplía con los requisitos de residencia inmediata anterior a la toma del cargo".

En cuanto a los ejes a trabajar durante su gestión, Minor indicó que los mismos fueron presentados en diciembre a la gobernadora junto con todo el plan de acción de la ahora secretaría de Estado: "Obviamente, vamos a seguir la línea de continuidad que ya fue planteada y seguiremos avanzando en virtud de la nueva problemática que la realidad nos presente en el día a día. Apelamos también a profundizar todas las herramientas de prevención, de resolución alternativa de conflictos, de mediación producto de la nueva conflictividad que se presenta hoy en la sociedad", explicó.

-> “Somos parte de la solución”

A la hora de dar precisiones sobre cómo se trabajará frente al delito, Betiana Minor dijo: "Si bien obviamente la seguridad y las cuestiones inmediatas deben ser resueltas a través de las fuerzas de seguridad y la justicia, claramente la seguridad es mucho más y es mucho más integral, así que en esos términos pensamos trabajar".

Por este motivo, la funcionaria indicó que "me parece que debemos trabajar en un marco de horizontalidad donde entendamos que todos somos parte del problema y también somos parte de la solución".