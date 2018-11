Menos usuarios del ramal a Las Perlas

El dirigente Jaime Flores no ocultó su sorpresa por las cifras conocidas y también mostró cierta incredulidad. “Ahora resulta que hay casi 10.000 usuarios menos en cosa de cinco meses. Todo para evitar la verdadera discusión, que si se han encargado del ramal no es por bondadosos. Es un negocio en el que no invierten más que lo mínimo indispensable”, criticó.

Según la información de Palladino, el ramal 102, que es el que vincula la capital neuquina con Las Perlas, no sería ni tentador ni rentable para la empresa por la duración de cada vuelta, que insume de 2 a 2:15 horas de recorrido; por la cantidad de kilómetros en los que no suben pasajeros, en lugares como La Castellana, Verde Limay y las chacras; y por los altos costos de mantenimiento de las unidades.

Para el vecinalista Flores, parecería que los funcionarios municipales se han “posicionado en defender los intereses económicos” de la firma prestataria más que en “ejercer su rol de contralor” de las prestaciones. En contrapartida, con sus compañeros del Plenario Intervecinal de Las Perlas le hicieron saber al funcionario neuquino de “las dificultades, los accidentes y el mal servicio que ofrecen. El problema son las unidades obsoletas del ramal 102 que no cuentan con el mantenimiento adecuado; la falta de control del cumplimiento del servicio por parte del Municipio y la falta de refuerzos en horas pico”.

Ahora, en la comuna neuquina se comprometieron a armar un plan de trabajo a corto plazo pensando en los horarios picos, a la vez que incrementarán los controles de cumplimiento y de mantenimiento de las unidades. Además, trabajarán en el rediseño del recorrido para 2019.

A los perlenses les molestó también que en el encuentro no estuvieran ni el delegado municipal Eduardo Martínez ni funcionarios del Ejecutivo cipoleño.