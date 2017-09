"Luego del 13 de agosto se notaban las intensiones de Juntos Somos Río Negro de no continuar. Con el resultado de Maquinchao creo que no lo pudieron sostener más, y fue el golpe final para tomar la decisión. Me hubiera gustado que sigan en carrera, por respeto a la gente que acompañó la lista", relató Matzen en diálogo con LM Cipolletti.

La candidata aseguró que no existe un acuerdo político para beneficiar a Cambiemos, y que el partido tiene un crecimiento natural. "Nosotros vamos a acompañar la gobernabilidad y el proceso para que la provincia esté lo mejor posible gestionando programas a nivel nacional. No hay ningún acuerdo electoral para sumarnos votos", afirmó.

Matzen comentó que antes de la decisión Weretilneck viajó a Buenos Aires y se reunió con Frigerio intentando negociar un acuerdo electoral, pero finalmente se le comunicó que se lo iba a acompañar de manera institucional para garantizar la gobernabilidad, haciéndole saber que bajándose o no iba a ser lo mismo. "La intención estuvo, pero no ocurrió", confirmó la allense.

"El que cree que tiene los votos cautivos, se equivoca. Para octubre tenemos que cuidar la confianza ya que los votos pueden cambiar, y por eso nos alejamos de cualquier acuerdo. Llevamos propuestas, no acuerdos proselitistas", indicó.