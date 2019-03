Más extranjeros en las aulas de las escuelas cipoleñas

Reconoció que esta situación preocupa a la comunidad educativa, aunque aseguró que tienen por delante todo un año para ver cómo absorberán el éxodo de extranjeros que se plantee para el año próximo, y tener en cuenta, además, el crecimiento poblacional y sostenido que tiene la ciudad.

“Primero, tenemos que pensar en Cipolletti, pero no podemos dejar a ningún chico sin escolarizar. Todos tienen que tener su banco”, aseveró el funcionario.

De forma paralela, advirtió que también hay que pensar en que a estos chicos migrantes que se incorporan al sistema público hay que darles su colación, una comida. “Todo suma, pero por este año estamos cubiertos, todos tienen su banco. Nos preocupa el 2020, no da más la capacidad para agregar más gente”, agregó.

“Para este ciclo lectivo, todos tienen un banco, pero estamos muy al límite de nuestra capacidad. Si el éxodo continúa, el año que viene vamos a estar complicados”, dijo Roberto Pihuala, Coordinador zonal del Consejo Escolar

Tiene a su cargo 76 escuelas en la ciudad, y sobre esa base, calculó que por institución educativa hay entre cinco y seis alumnos extranjeros, en promedio. Es decir, no menos de 380 chicos, y para Pihuala es un número significativo.

Se podría pensar que la mayoría de los inmigrantes que se incorporan a la escuela pública proceden de Venezuela, a la luz de la crisis humanitaria sin precedentes para ese país. Sin embargo, Pihuala echó por tierra este mito, y sostuvo que hay más paraguayos y bolivianos en las aulas cipoleñas que venezolanos.

Dijo que son chicos que se incorporan, preferentemente, al sistema público de nivel inicial y primario; y comentó que con tan solo presentar su documento de identidad y cambiar el domicilio, pueden anotarse, aunque no tengan residencia en el país. “Con eso es suficiente para inscribirlo”, ratificó.

Admitió que la matrícula ha crecido de forma gradual, año tras año. Pero a inicios de un nuevo ciclo, advirtió que el éxodo de extranjeros superó sus expectativas y “copó” la capacidad que tenían. “Lo estamos viendo día a día, es una realidad”, cerró.

En Río Negro no validan los títulos a los extranjeros que quieren ser docentes

De la mano de los estudiantes que migran junto a sus familias a la ciudad, también está presente la búsqueda de una oportunidad laboral. Muchos de los extranjeros que llegan son mano de obra calificada, pero al menos en el Consejo de Educación local, los que desean postularse para un cargo docente no tienen ninguna cabida. En ese sentido, el coordinador del Consejo Escolar, Roberto Pihuala, reconoció que hubo muchos venezolanos que se presentaron con intenciones de revalidar sus títulos y ejercer la docencia en esta ciudad. Sin embargo, el Ministerio de Educación no tomó a ninguno de ellos. “En el Consejo Provincial de Educación no podemos revalidar sus títulos. Tienen que ir a la AFIP y ver qué pueden hacer”, señaló el funcionario provincial.

