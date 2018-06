Malestar por destrozos en el paseo del ferrocarril

El último de los ataques ocurrió días atrás, cuando personas desconocidas ingresaron al anfiteatro ubicado a pocos metros de la Casa de la Música y rompieron unos paneles que formaban parte del escenario. En diálogo con LM Cipolletti, el director municipal de Cultura, Miguel Ángel Barcos, criticó la grave situación.

En ese sentido, sostuvo: “Esto no es algo de una vez, sino que es constante. Todas las semanas nos anoticiamos de nuevos destrozos, y ya estamos cansados. Ni siquiera es para robar. Esto es un problema patológico, porque ingresan a destruir el lugar. No entendemos qué está pasando y suplicamos que alguien tome cartas en el asunto. No sabemos si esto se soluciona con más patrullajes o serenos, pero algo tenemos que hacer”.

La Casa de la Música y la Casita de Escritores Cipoleños suelen ser el blanco seguro de cada ataque, casi todas las semanas. Si bien no son ataques que provocan la destrucción total de los edificios, cada uno de ellos suma nuevos problemas a las diferentes actividades que se realizan en el lugar y, además, implican recursos para poder repararlos nuevamente.

“Rompen los alambrados, la calesita, las casas que son históricas, sin respetar absolutamente nada. Y lo peor es que lo hacen como actividad cotidiana. Tenemos que actuar y frenar esto de una buena vez”, pidió el secretario de Cultura Municipal.

El predio del ferrocarril fue históricamente un lugar conflictivo en la ciudad, sobre todo los fines de semana a la madrugada, cuando el consumo de alcohol y drogas son moneda corriente en el sector. Los destrozos vandálicos se dan en ese marco, por lo que el Municipio exige mayor presencia policial.

“Rompen los alambrados, la calesita, las casas que son históricas, sin respetar absolutamente nada. Ni siquiera lo hacen para robar, sólo para destruir. Estamos cansados”. Miguel Ángel Barcos. Director municipal de Cultura

Un problema de nunca acabar

Ataques todos los findes

Desde el Municipio aseguran que en el predio del ferrocarril de calle Fernández Oro, todos los fines de semana registran destrozos a manos de grupos de jóvenes.

Piden más presencia policial

El director de Cultura, Miguel Ángel Barcos, pidió más controles en esa zona. Cree que con aumentar la presencia policial en el lugar la situación se podría controlar mejor, aunque tampoco cree que esa sea la solución.