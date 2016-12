Madres cipoleñas salen a la calle por la cuota alimentaria

Un grupo de madres de Cipolletti tiene previsto concentrarse mañana, a primera hora, frente al Juzgado de Familia para reclamar celeridad en los trámites por la cuota alimentaria, ya que las discusiones con los padres suelen derivar en casos de violencia de género. También habrá un pedido por los botones antipánico. La semana pasada, desde la Fiscalía de Delitos Especiales se remarcó la intención de aplicar castigos más duros a los deudores de alimentos.

Entre las personas que realizan la convocatoria, programada para las 8:30, frente al juzgado de Sarmiento y Roca, se encuentra Andrea V., quien recibe apenas unos $500 mensuales para su hijo. Más allá de este “beneficio” que la Justicia local le otorgó al padre del niño, que adujo problemas laborales, él no cumple y por este motivo es frecuente que la mujer visite los despachos de jueces y fiscales para que intimen al infractor. “Se había comprometido a depositar pero hace un mes que no pasa nada. Es un acuerdo del 2008 y lo cumple cuando se le da la gana. Nadie me dio una respuesta de Familia”, se quejó Andrea.

Lo particular del reclamo de la vecina cipoleña es que su concurrencia habitual a los tribunales le permitió contactarse con otras madres que están en su misma situación, y eso las animó a movilizarse. Andrea aclaró que no son más de una decena, pero que igualmente quieren hacer visible su problema y sumar a más mujeres que viven un drama similar.

Entre las dificultades, Andrea recalcó el ir y venir entre las oficinas de Familia, la Fiscalía y la Anses. Todo ese trayecto, sin descanso, incide en que “las chicas se cansen y no reclaman más, con un gran perjuicio para sus hijos”, destacó.

En el caso de Andrea, se suma una falta de respuesta a una solicitud del botón antipánico, que le fue entregado a principios de año pero que no funcionó. Molesta, recordó que “no pasó absolutamente nada” y que el fiscal la tranquilizó diciéndole que su ex pareja estaba cumpliendo con el pago de la cuota y no iba a hacer nada.

La protesta seguramente incluirá una movilización posterior a la fiscalía, en España y Urquiza, donde intentarán ponerse en contacto con los responsables de la oficina judicial. A diferencia de las afirmaciones del Ministerio Público, que la semana pasada resaltó medidas contra los deudores de alimentos, las convocantes a la manifestación indicaron que no hay respuestas de la Justicia en cuanto a los pedidos de cuota alimentaria, no se cumplen los regímenes de visitas y se multiplican las denuncias contra ex parejas por violencia. Como ejemplo, Andrea enfatizó el caso de una joven madre que es amenazada de manera reiterada por su ex concubino, un policía neuquino. “Le tiene que pasar 4000 pesos por sus dos hijos, no cumple y la vive amenazando”, apuntó.

Entre las mamás que encabezan el reclamo, hay vecinas de las 1200, Costa Norte y Pichi Nahuel, la mayoría con trabajos muy precarios y sin posibilidad de pagar un abogado particular para los trámites ante Familia y la Fiscalía. Por eso también buscan un apoyo legal y la fuerza que les puede dar un reclamo en conjunto.

Por último, Andrea comentó que se mantienen en contacto a través de un grupo de Facebook que se denomina “Mujeres en lucha” y donde participan varios centenares de personas.

Fiscales prometen ser más duros

Desde la Fiscalía de Delitos Especiales de Cipolletti resaltaron en la semana una serie de acciones para que varios padres incumplidores con la cuota alimentaria respeten los acuerdos realizados en una instancia de conciliación. “Hay que aclarar, y esto es lo más importante, que la cuota alimentaria es para los hijos, no para la ex pareja o la madre”, enfatizó el fiscal Martín Pezzetta.

Asimismo, manifestó que “los únicos que se ven perjudicados cuando no se paga el concepto de cuota son ellos (los niños)”.