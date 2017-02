Lucha sin tregua contra la cultura de los basurales ilegales

Los microbasurales no le dan tregua a la ciudad y continúan apareciendo hasta en los rincones más inesperados. El secretario de Servicios Públicos, Jorge Ulovec, aseguró que se trata de un problema de malas costumbres y desinformación de los cipoleños.

Los puntos críticos de la ciudad son algunos sectores de la calle Confluencia, la vereda de la calle Mengelle, el bulevar de Naciones Unidas al fondo y las 200 viviendas, que ya fue limpiado y ordenado en los últimos días para mejorar la salubridad del barrio.

Ulovec explicó que trabajan de manera constante en todos los puntos donde los vecinos siempre arrojan basura y también se encargan de detectar los nuevos. Sin embargo, las tareas se complican porque “en la noche la gente tira mugre en cualquier lado”.

Por la crecida de yuyos han realizando limpiezas completas de canteros en la avenida La Plata y recolecciones en la calle Confluencia, donde la gente ha comenzado a dejar residuos de nuevo. A los trabajos programados también se suma la de los microbasurales, que parecen no querer desaparecer.

“Nosotros informamos sobre los operativos de limpieza e intentamos que tomen conciencia pero no siempre da resultado, a pesar de que los valores de las multas sean altas”, contó Ulovec.

Para revertir la problemática, el Municipio ofrece un servicio especial del cual muchos desconocen y que sólo cuesta entre 600 y 800 pesos. Consiste en un camión que recolecta la basura del vecino que lo solicite, en tanto no sean camionadas, para despejar el área. Una opción ideal para erradicar la contaminación.

Al igual que otras localidades, motivan a los cipoleños a enviar fotos de gente o vehículos encontrados in fraganti arrojando mugre indiscriminadamente en la vía pública. “Yo he recibido un montón de fotos en Facebook y Whatsapp, no de personas, pero sí de autos con la patente clara, porque uno puede estar siempre en todos lados”, afirmó.

El sistema de limpieza en la ciudad funciona con cuatro camiones prensa y dos volcadores que se encargan de la recolección del barrido que lleva a cabo la Municipalidad. Mientras que desde Servicios Públicos hacen limpiezas completas de microbasurales con más equipamientos.