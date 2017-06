Los municipales volvieron a marchar por la ciudad y ocuparon la sede de Tránsito

Un nutrido grupo de trabajadores nucleados en el gremio Sitramuci marcharon hasta el edificio municipal para exigir una mesa de dialogo al intendente Tortoriello. Luego de casi una hora de bloquear el tránsito con bombos y cánticos, marcharon hasta la sede municipal de calle Brentana donde funcionan las secretarías de Tránsito y Comercio.

Allí la numerosa columna ingresó al interior del edificio y causó momentos de tensión entre los empleados del lugar. Tras hacer escuchar su reclamo se retiraron a la calle, y se trasladaron hasta el corralón municipal.

El conflicto ya atraviesa su octavo día de parálisis total, y no existe canal de dialogo. La denuncia judicial no avanzó porque no concurrió a declarar el trabajador citado por la jueza Florencia Caruso.

Sin embargo desde el Municipio aseguran que los servicios de recolección de basura y barrido de calles se están cumpliendo aunque con un margen de atraso.

