Los municipales redoblan la apuesta y vuelven a la calle

Pese a que la retención de servicios sigue firme, el sindicalista anticipó que participarán de la audiencia de conciliación fijada por la delegación cipoleña de Trabajo, prevista para mañana. Entre los planteos que le hará al Ejecutivo municipal, dijo que le reclamará la devolución de los días que se les descuenten a los empleados adheridos a la protesta. Será el primer punto para avanzar hacia el acuerdo.

“Donde no se levante esa sanción, no habrá ningún tipo de arreglo”, sostuvo Meza, quien además consideró que “es un abuso de poder” descontar días no trabajados, en medio de una protesta que se anunció en tiempo y forma y por la vía legal. “Para el acuerdo, exigiremos la devolución de los días”, reiteró.

Consideró, además, que los que están en falta son las autoridades del Ejecutivo y no los trabajadores. Esto porque el intendente Aníbal Tortoriello ha incumplido una serie de acuerdos, entre ellos el pase a planta permanente para mayo, el contrato de algunos eventuales y otros planteos. “Encima de que no cumplen, quieren sancionar a los trabajadores”, se quejó.

El Municipio informó que tales descuentos iban a ser aplicados con los haberes de julio; sin embargo, Meza denunció que algunos empleados ya lo percibieron en la última liquidación y de manera arbitraria. “Ya hubo descuentos de entre 800 y 1000 pesos”, precisó.

Ante la denuncia del sindicalista, el titular de Hacienda, Edgardo Molinaroli, aclaró que esto es imposible porque la liquidación se hizo antes del inicio de la protesta. Por lo que dijo que si hubo descuentos fue por otro motivo.

15 días se cumplen del inicio del paro en el Municipio, que cada vez tiene más adhesión.

Otra audiencia de conciliación

El conflicto en el Municipio se extendió más de lo que se imaginaba y la Secretaría de Trabajo tuvo que intervenir, convocando a las partes a una audiencia. Sin embargo, en el primer encuentro, convocado la semana pasada, el Municipio pegó el faltazo. Mañana habrá una nueva audiencia.