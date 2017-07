Pasando en limpio una iniciativa que abunda en tecnicismos, se rescata como novedad la posibilidad de “amonestar” a los infractores, en lugar de aplicar una multa que se traduce en cientos y miles de pesos. En estos casos, el juez haría un simple llamado de atención siempre y cuando considere que las circunstancias del hecho son atenuantes y el infractor no registra antecedentes por la misma falta.

Los infractores a las normas de tránsito, además, podrían remediar su falta realizando trabajos comunitarios en los lugares y horarios que la jueza determine fuera de su jornada laboral y educativa. Según el proyecto, también se deberá controlar que cumpla con el castigo impuesto e instruir al vecino que está en falta para que comparezca periódicamente en el juzgado, a fin de dar cuenta de las actividades que está desarrollando.

“Queremos incorporar estas novedosas figuras para generar conciencia en los infractores. La finalidad es educativa”, expresó Lazzaretti.

Ahora bien, si se comprueba que la persona beneficiada con esta medida no la cumple, entonces los trabajos comunitarios caducarán de forma automática y se aplicará una sanción económica que puede agravarse en un 30%, en cuyo caso ni siquiera podrá acceder al beneficio del pago voluntario ni a un plan.

Desde hace un tiempo que la Municipalidad manda a los conductores borrachos a hacer un curso de prevención para que tomen conciencia de la peligrosidad de sus actos y sean en adelante más responsables a la hora de transitar por la ciudad. Con ese espíritu, el proyecto quiere ejecutar la orden de hacer cursos de educación vial cuando la conducta del infractor resulta temeraria, más aún si es reincide. La asistencia será obligatoria.

No se aplicarán en todos los casos

Las novedosas penalidades de la realización de trabajos comunitarios y el cursado de talleres se alejan de la clásica multa. Pero desde la Municipalidad aclararon que no podrán ser aplicadas en todos los casos. Dependerá de las circunstancias del hecho, de la falta cometida y del infractor, ya que no será lo mismo si es la primera vez que comete una contravención a que si ya hubiera incurrido en ella varias veces. También se tendrán en cuenta otras variables, como si el infractor muestra voluntad y se ajusta a derecho o si no se hace cargo de su error.