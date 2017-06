Los hospitalarios amenazan con renuncias masivas

La medida se adoptó hace semanas en otros centros asistenciales y los trabajadores cipoleños analizaban sumarse, pero finalmente no lo hicieron. Como no hubo respuestas, ayer resolvieron amenazar el lunes con la protesta para afectar la organización interna del centro asistencial pero no a la atención de la población.

Ricardo Muñoz, delegado del hospital Pedro Moguillansky, explicó a LM Cipolletti que ya son 7 los jefes de servicios que están dispuestos a presentar su renuncia a la dirección del nosocomio, mientras que el titular del Moguillansky, Carlos Lasry, aseguró no tener conocimiento de una posible protesta por lo que no habría aún un plan de contingencias.

“Los jefes de las áreas de guardia, farmacia, laboratorio, imágenes, clínica médica, entre otros, son los que aseguraron renunciar como medida de protesta. La idea es generar trastornos hacia la organización interna y no afectar la atención a la población”, destacó el delegado.

El reclamo de los trabajadores de la Salud busca lograr que se igualen los puntos de horas de guardia trabajadas. “Queremos que nos igualen los puntos de mínima que cobramos los agentes de la Ley 1904. La diferencia entre diferentes áreas de la misma ley es de 8 puntos. Las guardias en días de semana las cobramos 44 puntos, y estamos pidiendo llevarlas a 58”, expresó Muñoz.

En otras ciudades aflojan

En paralelo, en los hospitales que arrancaron antes con las protestas ayer se decidió “flexibilizar”. En Roca, la tensión iba en aumento porque los trabajadores habían tomado la dirección, lo que generó fuertes cortocircuitos con la dirección.

“A partir de la afectación de los servicios, el fuerte impacto en los usuarios del sistema y la necesidad de retomar el diálogo con el Ministerio, ATE votó en asamblea por la flexibilización de las medidas de fuerza y el levantamiento de la ocupación de la dirección” de ese centro asistencial, aseguraron desde el sindicato.

El aumento que otorgó Salud generó una gran protesta de los profesionales

Suba salarial

El Gobierno anunció una suba del 23% a las guardias de los empleados de la Ley 1904. La medida causó bronca porque “agravó las diferencias salariales”.

Hospital tomado

En Roca, una serie de reclamos del personal terminó con la dirección tomada. En otros centros asistenciales hubo renuncias de los jefes de servicios.