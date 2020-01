Los dueños del Obrero A ahora buscan negociar

Así lo indicó Carlos Romero, uno de los propietarios, quien señaló que la expropiación, a esta altura, "es el único camino viable para una solución" a un problema que se ha dilatado tanto en el tiempo. Sin embargo, manifestó que el monto que se baraja para sus tierras y que todavía no ha podido confirmar no resulta el adecuado. Esto porque, si bien la comuna efectuó el depósito exigido por ley, todavía no ha sido notificado legalmente.

Habrá que esperar a febrero, a raíz de la actual feria judicial, para conocer más detalles. Sin embargo, el dueño conoce que por las 14 hectáreas se le pagarían 4.200.000 pesos, con lo que cada hectárea tendría una cotización de $300.000. Esta cifra contrasta con los $1.500.000 por hectárea que el Municipio les pagaría a los propietarios de las tierras del Barrio Obrero B y de Nueva Esperanza, asentamientos incluidos en el proceso expropiatorio y que están por cerrar acuerdos con el Ejecutivo local.

A la luz de esta situación, manifestó que buscará un último diálogo con la comuna, antes de que se selle la expropiación. Afirmó que la instancia está prevista en la Justicia y dijo que los $1,5 millones que se pagarán por hectáreas en las otras tomas puede ser una base, si bien mínima, para un entendimiento.

La comuna avanza a paso firme

Poner la firma

Para hoy está prevista, si no surgen imponderables, la firma del acuerdo entre el Municipio y los propietarios de las tierras de Nueva Esperanza. La fecha se había adelantado días atrás desde la comuna. Con el entendimiento, no habrá expropiación judicial.

Reacción pendiente

En relación al predio de las tomas 2 y 10 de Febrero, el Municipio inició los trámites de expropiación en la Justicia y queda por ver cuál será la reacción de los propietarios. Si irán por una demanda contra la comuna o si intentan una instancia de diálogo más.