En diálogo con LM Cipolletti, Gastón explicó que, aunque la industria alimentaria está autorizada por Nación para seguir sus actividades, ellos decidieron frenar la producción en la fábrica por al menos dos semanas debido a la emergencia sanitaria. No obstante, volvieron a funcionar de manera paulatina con un turno reducido de horario y nuevas medidas de higiene en la planta para garantizar la salud de los trabajadores y de los clientes.

“Al igual que la gran mayoría de los emprendimientos, tuvimos una baja muy grande respecto a los volúmenes que veníamos comercializando. Lo más notorio, tal vez, es que estábamos por arrancar con algunas cadenas de distribución grandes y, por el momento, todo quedó en pausa”, comentó el cipoleño, y agregó que, en el marco de la difícil situación que se está viviendo actualmente, decidieron implementar el envío de sus chips de manzana a través de delivery.

“Es acotado a zonas cercanas para limitar el movimiento y con medidas de seguridad estrictas. Además, los productos que estamos entregando fueron producidos hace al menos un mes, previo a la expansión del virus en el país, por lo que podemos garantizar que no existen posibilidades de que los paquetes hayan tenido contacto con alguien infectado”, remarcó.

Actualmente, el emprendimiento sólo realiza entregas de cajas cerradas con 24 paquetes de chips de manzanas rojas o verdes y recomendaron a los compradores que se deshagan de dicha caja una vez recibido el pedido, siguiendo los requisitos y recomendaciones de higiene del Ministerio de Salud.

Decididos a resguardar la salud de toda la comunidad, Gastón remarcó que –a la hora de realizar las entregas- están implementando las distancias sugeridas con los compradores y hasta pautando lugares en donde dejar la mercadería para evitar contacto directo.

“También estamos fomentando el pago electrónico, en la medida que sea posible. Desde ya no se logra en todos los casos, pero de a poco ya se está haciendo cada vez más una costumbre”, concluyó el emprendedor.

Para contactarse con Fruch, escribir a su página oficial de Facebook ("Fruch Patagonia") o su Instagram ("fruch_patagonia").

Una opción saludable para evitar excesos durante la cuarentena

Para fabricar los chips saludables, Gastón y Manuel utilizan componentes 100% regionales. Se trata de manzanas rojas y verdes que compran a productores del Alto Valle –desde Villa Regina hasta San Patricio del Chañar- o que obtienen gracias a la producción de la familia. En tiempos de cuarentena, son ideales para evitar los excesos o las malas costumbres alimentarias.

“El proyecto principal es darle valor agregado a la materia prima. Muchas veces nos preguntan por qué no hacemos zanahoria o pelón deshidratado, y es porque la manzana y la pera es lo que se produce acá. Estamos muy enfocados en cumplir con ese objetivo y, si bien tenemos variaciones con el producto, hasta que no encontremos techo con nuestro volumen no está en la mira ponernos con otro tipo de fruta que no sea del Valle”, comentó Gastón.

Es que, en tiempos difíciles para la fruticultura, siempre existen quienes buscan devolverle su brillo e importancia a lo que solía ser la principal actividad productiva de la zona, que hoy lucha por mantenerse a flote en medio de la crisis económica.

