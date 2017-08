Los comerciantes decidieron no abrir sus puertas por precaución

José Luis Bunter, titular de la Cámara de Comercio local, expresó a LM Cipolletti que sugirieron a los empresarios de la ciudad no abrir las puertas al público ante el fuerte viento y evitar que los trabajadores salgan de sus hogares. Pese a la sugerencia, advirtieron que no es obligación y que quedará a consideración de cada empleador tomar esa decisión.

Desde el sindicato de Comercio, a cargo de Omar bravo, aseguraron que no existe un pedido expreso para no concurrir a sus trabajos pero si se advierte extremo cuidado ya que pidieron no salir de la calle.

En el caso de Neuquén Capital, la Cámara de Comercio emitió un comunicado suspendiendo todas las actividades comerciales en la ciudad.

La mayoría de los comercios decidieron no abrir sus puertas por seguridad

Alerta por fuertes vientos